Pensiero di Pasqua dal Pensante Curioso al Sindaco pro-tempore di Castelbuono

Caro sindaco,

siamo sempre alle solite! Per te ogni occasione è buona per continuare a raccontare le stesse favole o, cosa più grave, insultare le persone che la pensano ed operano diversamente da te. Se si tratta di soggetti che reputi ignobili ed inconcludenti, li puoi ignorare girandoti, semplicemente, dall’altra parte per non ascoltare. Peraltro, caro sindaco, non ti serve dividere i cittadini di Castelbuono tra amici o nemici “da cuntintizza”. Se non hai più la serenità e la lucidità politica per governare non credo dipenda da quelli che, oggi, ti avversano. Infondo una buona parte di essi sono gli stessi che contribuiscono ad assicurarti la “manutenzione” del tuo cosiddetto “sistema paese”. Caro Sindaco pro-tempore, se sei davvero convinto che Castelbuono sia uno dei posti più belli e che “tutto il mondo ci guarda”, non lo devi dire così tanto per dire, devi comportarti di conseguenza provando a risolvere dignitosamente, con umiltà e meno arroganza, i problemi reali del paese. In buona sostanza, caro Sindaco, penso e ti dico che il vero ostacolo per la Comunità che amministri non sono quelli che criticano le tue scelte. Dovresti solo convincerti ad aprire un serio dialogo tra la tua anima eretica e quella opportunista: probabilmente, alla fine, ti renderai conto che Castelbuono non ha più bisogno né della tua eresia né del tuo opportunismo.

Grazie, caro sindaco e….. Buona Pasqua.

Pensante Curioso