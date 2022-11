Per il nono anno Ypsigrock in nomination agli European Festival Awards

Ascolta l'articolo

Ypsigrock è nuovamente candidato agli European Festival Awards nella categoria Best Small Festival (sotto le 10.000 persone di capienza). Si può votare a questo link:

https://www.surveymonkey.com/r/efavoting2022?fbclid=IwAR2LblV_HspyBg_NgGJ9Nr_YCO0EhPfQFdV21IrZx3_o-FG73Br9sU7wb-U

L’evento, fondato a Castelbuono nel 1997 da Vincenzo Barreca e Gianfranco Raimondo, raccoglie da tempo riconoscimenti internazionali ed è stato di recente definito dal Telegraph come il Glastonbury siciliano.

L’accostamento al festival britannico – che per intenderci nel suo genere è ritenuto il più importante al mondo – dà l’idea della qualità raggiunta da Ypsigrock ma soprattutto dell’apprezzamento riscosso presso gli osservatori stranieri che, sono soliti ignorare del tutto il mercato italiano dei festival.

Al pari di questa accresciuta autorevolezza, con l’inserimento dal 2021 nel FUS del Ministero dell Cultura e le collaborazioni con il British Council per citarne alcune, traspare anche una totale trascuratezza e mancanza di valorizzazione locale e regionale, istituzioni più sensibili, invece, alle esigenze della sempre solita lista di eventi che mai nulla ha apportato in termini di concreto valore aggiunto economico ed immagine al nostro territorio.

L’auspicio è sempre in un mai tardivo cambio di marcia per un evento definito da Dino Lupelli – General Manager di Music Innovation Hub e direttore di Linecheck ovvero a conferenza inserita nella Milano Music Week – come uno dei festival più noti all’estero grazie anche al suo segreto di musica ed esperienza del territorio, un festival a misura d’uomo e sostenibile dal punto di vista ambientale.