Per l’undicesimo anno di fila Il ristorante Palazzaccio nella “Bib Gourmand” della Guida Michelin

Ancora una volta Castelbuono viene premiato per le sue maestranze nell’ambito della ristorazione. Il Ristorante Palazzaccio, gestito dallo chef Sandro Cicero, confermato per l’undicesimo anno di fila tra i Bib Gourmad della guida Michelin. Tra 255 ristoranti in tutta Italia e solo 7 in Sicilia.

La Bib Gourmand è una guida che ha come obiettivo quello di segnalare i ristoranti italiani che offrono un ottimo servizio con un occhio di riguardo al rapporto qualità/prezzo. Come ogni anno l’elenco è stilato per regione e di ognuna, vengono individuati i luoghi dove mangiare bene con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Così si legge per il Palazzaccio sul sito della Guida Michelin:

Cucina fortemente ancorata al territorio con molte specialità legate ai prodotti delle Madonie, come le carni ed i funghi, in un ristorante del centro storico dall’ambiente di classica rusticità. Per gli amanti di Bacco, la carta è solo una traccia; nella nuova enoteca Quaranta – a brevissima distanza – riposano numerose bottiglie, soprattutto siciliane ma non solo, disponibili quasi tutte anche al bicchiere.

Ancora una volta Castelbuono eccelle nel settore enogastronomico, questa menzione conferisce a tutta la comunità una grande visibilità a livello internazionale.