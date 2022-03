Petralia Soprana: Agnello spiega le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la maggioranza

Ascolta l'articolo

Nel corso del Consiglio Comunale del 10 marzo 2022, come era giusto, ho comunicato e ho ribadito la mia posizione di indipendenza nei confronti del gruppo “Continuare Insieme” che aveva contribuito ad eleggere Pietro Macaluso Sindaco del nostro Comune, così come avevo anticipato nella mia lettera del 28 febbraio 2022 con la quale informavo che la mia esperienza all’interno di questo gruppo era conclusa.

Ho ribadito che non condivido le modalità e le prospettive con la quale si vuole riproporre l’attuale Sindaco Macaluso per ulteriori cinque anni consentendo allo stesso di permanere per un lunghissimo periodo di quindici anni ad occupare uno spazio non solo istituzionale, ma anche politico e ho sottolineato che ritenevo e ritengo questa ipotesi una mancanza di democrazia e una modalità poco incline al rispetto e alla condivisione di crescita della classe dirigente della nostra comunità .

Mi auguro che il futuro per il nostro Comune possa essere ricco di nuove esperienze, non esprimo alcuna preclusione verso chi vorrà intraprendere la carica di sindaco e auspico che ci possa essere una ampia condivisione tra persone, forze politiche ,sociali, civili per un progetto civico finalizzato a ristabilire modelli politici incentrati sulla moderazione e il riconoscimento come valore aggiunto di ognuno di noi.

Ho nel corso delle mie comunicazioni al Consiglio auspicato anche impegno e condivisione di tutti affinchè la vertenza tra i lavoratori di alcune coop.ve, che hanno contratti e la società Italkali che gestisce la miniera, possa avere una rapida soluzione nell’interesse di tutti i lavoratori e della società che è stata , con la continuità industriale, una fonte di reddito per numerose famiglie del nostro Comune e non solo.

Petralia Soprana li 13.03.2022

F.to, Leo agnello

Presidente Consiglio di Petralia Soprana