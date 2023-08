Petralia Soprana. Donata al comune una raccolta fotografica della visita di Re Carlo III

(05/08/2023) Petralia Soprana – L’ex sindaco Giuseppe Sabatino dona al Comune un album fotografico che testimonia la visita da Principe di Re Carlo III a Petralia Soprana avvenuta il 5 maggio del 1990.

Si tratta delle foto scattate dalle persone presenti in quella occasione che l’ex sindaco Sabatino, primo cittadino in quella circostanza, ha raccolto e tenute conservate per trentatré anni.

“È stata una giornata memorabile, ricorda Sabatino. Il Re Carlo III è venuto a Petralia Soprana in visita privata ma nonostante tutto fosse secretato, al suo arrivo, in un battibaleno le piazze e le strade si riempirono per conoscere il Principe. Ho avuto il privilegio di accompagnarlo per l’intera mattinata per le vie e le chiese piene di opere d’arte con la pregiata e insostituibile guida di Don Calogero La Placa. Oggi – continua l’ex sindaco – ho la fortuna di poter raccontare e con orgoglio ricordare l’apprezzamento ricevuto da Re Carlo III per la cura e la capacità di avere saputo conservare le bellezze del nostro paese. Ho voluto donare questo materiale fotografico al Comune per certificare storicamente un evento di portata storica per Petralia Soprana.”

La consegna delle foto al Sindaco Pietro Macaluso è avvenuta nell’aula consiliare con una breve cerimonia alla presenza degli amministratori comunali e dei cittadini.

“Ringrazio l’ex sindaco Giuseppe Sabatino per questo omaggio che ha voluto fare alla comunità di Petralia Soprana. Le testimonianze storiche – ha detto il sindaco Pietro Macaluso – sono le tracce che consentono di ricostruire il passato e per questo sono di vitale importanza per un paese. In questo caso ci fanno apprezzare ancor di più l’importanza del nostro Borgo. Un Principe, infatti, non sceglie a caso di visitare privatamente una cittadina e quindi questo ci deve fare capire che Petralia Soprana e le sue bellezze ha sempre suscitato interesse e curiosità.”