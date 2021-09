Petralia Soprana. La Giunta comunale azzera la tassa rifiuti alle attività produttive e riduce quella dei contribuenti

Il provvedimento arriva dopo la modifica del regolamento TARI da parte del Consiglio comunale

Petralia Soprana – Buone notizie per i contribuenti: la giunta comunale guidata da Pietro Macaluso ha azzerato la TARI per l’anno 2021 alle attività produttive e ridotto del 15% circa quella delle utenze domestiche.

La scelta della giunta arriva dopo la modifica del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte del Consiglio Comunale guidato da Leo Agnello che ha consentito di accedere alle agevolazioni del fondo perequativo degli Enti Locali 2021 istituito con la Legge Regionale n. 9 del 12 maggio 2020.

L’opportunità di non fare pagare la tassa sui rifiuti alle attività commerciali nasce dal perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuto al Covid 19 e segue l’iniziativa già introdotta lo scorso anno (2020) in favore delle attività, individuate tramite i codici ATECO e indicate espressamente nei DPCM, che sono state costrette a chiudere temporaneamente a causa della pandemia.

Grazie agli avanzi vincolati e determinati dallo stato sul mancato incasso Tari 2020, alle somme relative al 2021 concesse dal Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, al contributo statale di cui al D.L. 73/2021 ed a seguito delle ulteriori stime effettuate dall’Ufficio Tributi, la giunta comunale ha deciso di azzerare completamente il pagamento del tributo alle utenze non domestiche estendendo il beneficio sia alla parte variabile che a quella fissa della tassa.

Per le utenze domestiche, esclusi quelli che già godono di aiuti, si profila una detassazione del 15% della parte variabile. L’abbattimento è già stato eseguito e i cittadini lo riscontreranno già nella prossima bolletta che riceveranno a breve.

Una vera e propria boccata d’ossigeno quindi per le attività produttive e per tutti i cittadini. Gli utenti che hanno già pagato il tributo per l’anno 2020 verranno rimborsati mediante credito di imposta.

“Questa scelta – afferma il sindaco Pietro Macaluso – testimonia il nostro impegno in favore dei cittadini e la loro centralità nell’azione amministrativa specie quando si parla di tasse. Tutto ciò si è reso possibile grazie a una gestione oculata delle nostre finanze e all’impegno continuo nel reperire somme che non sono scontate e ci aiutano a sostenere la nostra comunità. Per noi è fondamentale – aggiunge il vice-sindaco Michele Albanese – supportare le attività che hanno risentito in modo importante della pandemia e l’intera collettività. Vogliamo essere al fianco di chi lavora e investe con aiuti concreti”.