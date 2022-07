Petralia Sottana: Notte Bianca del Cinema

Ascolta l'articolo

A Petralia Sottana, nel cuore del Parco delle Madonie, il 5 agosto si svolgerà la NOTTE BIANCA DEL CINEMA-Premio Fotogrammi di Pietra ,un evento unico giunto alla quinta edizione organizzata da Grifeoeventi e il Comune di Petralia Sottana,che vedrà interessato non solo il Cine Teatro Grifeo(che quest’anno festeggia 160 anni) ma anche numerosi scorci di Petralia Sottana

….dove il centro storico diventa una multisala naturale….

Tra le tante iniziative in programma la consegna dei premi “Fotogrammi di Pietra” ad attori e registi tra cui l’attore e regista Gianpiero Pumo, Bruno Di Chiara, Daniela Macaluso, Nico Bonomolo, il giovane regista Ivan D’Ignoti,(Scherzi a parte, Italiani fantastici),Michele Li Volsi, Daniele Gaglianone che presenterà il suo docufilm “Il tempo rimasto”,Mary Cipolla e tanti altri si uniranno a questo elenco. Per tutta la notte nelle piazze ,nei vicoli, nelle scalinate del paese, saranno proiettati film, cortometraggi della Scuola di Cinema “Piano Focale” e anticipazioni di nuovi film come l’anteprima assoluta del film “II buio del giorno” di Fabrizio La Monica con Ferdinando Gattuccio.

Non ci si limiterà pero’ ad una attività meramente cinematografica:nelle suggestive locations del centro storico,ci saranno workshop ,intrattenimenti musicali con le colonne sonore rievocative della storia cinematografica.

A presentare la serata, che sarà trasmessa in diretta su Grifeo web Tv, sarà Elvira Terranova.

Segreteria organizzativa: Cine Teatro Grifeo 3494543601-