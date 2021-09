Piano Battaglia vuole ripartire. Ecco di cosa si è discusso all’incontro pubblico tenutosi al Rifugio Marini

Con la presenza di due Sindaci del territorio , Meli di Collesano e Neglia di Petralia Sottana , della Deputata Regionale 5 Stelle Schillaci , degli ingegneri della Provincia Delfino e Magro Malosso del Rappresentante Regionale della FISI e dei maestri di sci Nuccio Fontanarossa, con la adesione pervenuta di altri sindaci, con la presenza di circa 50 rappresentanti dello associazionismo sociale , economico, sportivo , turistico , naturalistico di tutto il comprensorio Madonita rappresentanti i paesi di Collesano , Isnello , Castelbuono, Petralia Sottana , Petralia Soprana , Polizzi , Castellana ,Geraci si è svolta una assemblea territoriale Domenica 5 Settembre a Piano Battaglia ospitata dal nuovo gestore Rifugio Marini Guido Grasso e promossa ed Organizzata da Gianni Fiore e Giuseppe Carapezza che da tempo si battono per il territorio .

IL DIBATTITO , SU UN ORDINE DEL GIORNO VARIEGATO CHE RAPPRESENTAVA LE CRITICITA’ DEL TERRITORIO HA PORTATO ALLE SEGUENTI CONCLUSIONI :



1- La necessità immediata di ricostruire l’idea di ” Montagna Madonita” attenzionando la stazione turistica di P. Battaglia mai decollata , oggi inadatta ad una realtà economica sociale sportiva a causa delle criticità : IL FERMO DELLA SEGGIOVIA E L’ABBANDONO DEGLI ALBERGHI E DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL TERRITORIO INTORNO ALLA STESSA .



2- Dopo avere attraverso gli interventi completi ed esaustivi degli ingegneri della Provincia Delfino e Magro sulle opere di risanamento effettuati sulle piste e la costruzione dei nuovi gabinetti si è auspicato la immediata necessità da parte del Sindaco Orlando di procedere ad una decisione conclusiva con la P. Battaglia S.R.L. che veda un unico traguardo : LA RIAPERTURA URGENTISSIMA DELL’IMPIANTO DELLA SEGGIOVIA .

Si ricorda che la stessa ha delle criticità immediate che prevedono la revisione obbligatoria dopo i 5 anni e delle coperture finanziarie necessarie per preservare il bene .

Perdere tempo nelle decisioni precluderebbe al funzionamento invernale ormai immediato con gravissimi danni economici a tutto il territorio .



3 -Tutte le associazioni presenti plaudono e ringraziano l’iniziativa dei funzionari all’assessorato Regionale alla Agricoltura che liberalizzando alcuni rifugi permetteranno una gestione più democratica ed aperta alla fruizione di tutte le associazioni del territorio e della popolazione Madonita.



4- I presenti costituendosi in Comitato permanente , in rappresentanza di ogni Comune presente , segnalano i nominativi dei rappresentanti territoriali per consolidare un comitato futuro che sarà presente con compiti variegati nelle attività territoriali , costituendo non entità politica ma una attenzione continuata ai problemi economici, turistici, sportivi sociali , supportando le comunità locali con una presenza attiva sul territorio .



Firmato il Coordinatore



Dott. Giovanni Fiore