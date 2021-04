Piazza Parrocchia: lavori sospesi da 46 giorni, ancora ignote le ragioni

Il 31 marzo sollevavamo per la prima volta la domanda del perché i lavori in piazza Parrocchia fossero stati sospesi.

La domanda, seguita anche da un sollecito da parte della Costituente per la Castelbuono di domani effettuato il 10 aprile, non ha mai avuto dall’amministrazione una risposta a chiarimento di quanto richiesto.

Ricordiamo che i lavori avevano sollevato non poche polemiche riguardo la sorte degli alberi coinvolti nei lavori in questione.

Alle polemiche si aggiunge il mistero che l’amministrazione avrebbe il dovere di chiarire in favore della trasparenza e dei cittadini.