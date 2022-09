Pietro Macaluso ringrazia gli elettori

Ascolta l'articolo

Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento e la mia profonda gratitudine a tutti gli elettori che mi hanno dato la preferenza e la loro fiducia.

Un grazie sentito ai miei concittadini che si sono recati alle urne in numero veramente strepitoso (siamo stati il primo paese in Sicilia come percentuale di votanti) e mi hanno accordato ancora una volta la loro stima. Un calore e una vicinanza che mi inorgoglisce e mi riempie di gioia. Un affetto che mi stimola e mi spinge a fare ancor di più e meglio per Petralia Soprana.

Il mio grande rammarico è quello di non potere rappresentare e servire umilmente, così come avevo promesso, i cittadini del territorio madonita che resteranno ancora una volta senza rappresentanti diretti all’Assemblea della Regione Siciliana. Ero consapevole che la sfida era difficile ma non mi sono tirato indietro facendo il possibile con spirito di servizio nei confronti del territorio dove ho deciso di vivere e del partito dove milito da quando ero ragazzino. Il risultato ottenuto mi riempie di soddisfazione ma lascia l’amaro in bocca perché ci dice che con situazioni diverse potevamo farcela. Peccato per le Madonie. Per quanto mi riguarda è stata una bella esperienza che mi ha fatto crescere ulteriormente e mi ha dato anche una nuova linfa per andare avanti.

Un grazie particolare voglio fare a tutti coloro che mi hanno collaborato durante la campagna elettorale e alla mia famiglia.