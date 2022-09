Polizzi Generosa, “Aiutiamo Aurora”. Parte la raccolta fondi per una bimba di 5 anni

Ascolta l'articolo

Aurora è una dolcissima bambina di Polizzi Generosa che, fino all’età di 5 anni giocava correva e si divertiva come tutti. Oggi Aurora, a causa della sua malattia determinata dalla mutazione del Gene IRF28PL associato a problemi neurologici, ha bisogno di aiuto.

Non è più autonoma, ma il suo sorriso è sempre vivo e dopo qualche indagine, si è scoperto contro cosa si sta combattendo. Le cure però sono ancora in fase di sperimentazione, il dottor Powell ricercatore polacco si occupa di una terapia genica specifica a Berlino. Il dottor Powell programmerà le cellule di Aurora in cellule staminali per una ricerca genica somatica.

Questa è una possibile cura, ma sono necessari circa 200mila euro. – “Purtroppo da soli, – afferma la famiglia – non possiamo affrontare questa spesa per tale motivo chiediamo l’aiuto di tutti. Senza il vostro aiuto Aurora, non potrà ricevere le adeguate cure. – Ecco perché la famiglia Lancia una raccolta fondi a sostegno di Aurora. Per aiutare Aurora

Bonifico sul conto corrente intestato a Pantina Antonino – Rossella Ciraulo presso la Banca di Credito Cooperativo delle Madonie.

IBAN: IT85H0897643530000000312370

Causale: Aiutiamo Aurora

LA TUA DONAZIONE SIGNIFICA MOLTO. AIUTIAMO AURORA A STARE BENE

E’ partita subito la solidarietà e la generosità della cittadinanza di Polizzi Generosa, ove in vari ambiti privati, familiari, lavorativi e commerciali e in tutti gli angoli della città si è passati ai fatti concreti. Anche nei comuni limitrofi è giunto il segnale di aiuto per il sorriso di una bimba che attende solo di stare bene e tornare alla vita come tanti suoi coetanei. L’impegno è il sostegno economico da parte di tutti è indispensabile per arrivare all’obiettivo primario e sopratutto per riportare Aurora a stare bene.

Antonio David – (MadonieNews)