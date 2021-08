Polizzi Generosa. Nel fine settimana appuntamento con la 46°Sagra delle Nocciole

(Di Antonio David) – Seppur in toni ridotti in virtù del fattore pandemico, nei giorni di Sabato 21 e Domenica 22 Agosto si terrà a Polizzi Generosa la 64° Sagra delle Nocciole. Un importante appuntamento annuale che viene vissuto in un periodo estivo certamente particolare ma, importante per la sua storia.

Dunque Green pass e misure di distanziamento sociale, divieto di assembramento, obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina. presso l’area individuata per gli spettacoli, cioè la Piazza Barone Carpinello che offre le condizioni idonee per garantire tali misure di sicurezza controllandone l’accesso ed evitando assembramenti.

Per quanto riguarda gli appuntamenti, si segnala la presenza dello Chef Fabio Potenzano, (del cast del programma su RAI 2 “Detto Fatto” condotto da Caterina Balivo e nel 2020, e “Tutti a tavola” a Bagheria, è ritornato in Rai nella trasmissione “E’ sempre Mezzogiorno”, condotta da Antonella Clerici) che Domenica 22 agosto alle ore 17 in Piazza Carpinello, realizzerà uno show cooking a base dei prodotti di eccellenza di Polizzi Generosa: le Nocciole, i Fagioli Badda ed i “Pipiddi”, varietà di peperoni tipici del paese madonita.