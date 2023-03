Pollina, donna muore travolta da un treno regionale

[gds.it] – È giallo su un incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Pollina, provincia di Palermo. Un’anziana donna è stata travolta dal treno regionale Messina-Palermo, subito dopo la stazione di Pollina, e a seguito dell’impatto, è deceduta sul colpo. Il convoglio è fermo dalle 6.45 in attesa dell’arrivo del magistrato e i tanti pendolari sono sul treno sono in attesa dei rilievi delle forze dell’ordine visto che il mezzo si trova in una posizione da dove non è possibile scendere. La circolazione ferroviaria è sospesa

Secondo le prime testimonianze, il treno regionale, carico di pendolari diretti a Palermo, aveva appena lasciato la stazione di Pollina e avrebbe travolto l’anziana che si trovava sui binari. Sul posto le forze dell’ordine che stanno cercando di capire l’esatta dinamica dell’incidente.