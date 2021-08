Pollina Teatro Festival. Il 15 agosto Vincenzo Pirrota con Malaluna

Al teatro Pietra Rosa

Il 15 agosto alle 21,30 Vincenzo Pirrotta sarà il protagonista di Malaluna.

Malaluna è un luogo dell’anima, è uno spazio apparentemente reale è l’occasione per fare un viaggio dentro la città di Palermo cercando di raccontarla in una sorta di “concerto per voce sola,” dove la “voce sola” è quella di Vincenzo Pirrotta, e la musica è quella di Emanuele Esposito suonate dal vivo da Carlo Di Vita.

Racconti duri che vogliono produrre sulla scena una riflessione poetica sulla speranza umiliata di questa città e del suo hinterland senza ricorrere ad immagini stereotipate, false e senza alcuna rimozione.

NELLA FOTO VINCENZO PIRROTTA