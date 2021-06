Prealpi tour Hike&Fly race: il castelbuonese Giuliano Minutella si aggiudica il secondo posto

[ilmoderatore.it] – Il castelbuonese Giuliano Minutella si è aggiudicato il secondo posto della Prealpi Tour Hike&Fly Race, la combinazione di trekking e volo in parapendio svoltasi dal 18 al 20 giugno nella regione delle Prealpi Trivenete, su un percorso di 200 km. Madonita doc, Giuliano è campione italiano di parapendio e tra i 150 piloti più forti al mondo.

Giuliano Minutella, alla partenza

Lo scorso anno è stato vincitore della Hike&fly Presolana, nome mutuato dal massiccio montuoso delle Prealpi Bergamasche, detta anche “Regina delle Orobie” per i suoi 2.521 metri. Una competizione di escursionismo e parapendio della durata di 2 giorni, con 2 task distinte, una per ogni giorno di gara, diventata ormai un imperdibile appuntamento per gli appassionati di Hike & Fly.

Giuliano Minutella

Il binomio tutto gambe e parapendio, la nuova frontiera del volo libero, sinonimo di libertà e voglia di d’avventura tra le Alpi i rifugi e le malghe. La Prealpi Tour Hike&Fly Race è la prima gara al mondo di specialità nell’era Covid. Quest’anno sono stati 55 i piloti di parapendio provenienti da tutto il mondo che si sono dati appuntamento nel feltrino per la ripresa di questo particolare tipo di disciplina sportiva.

“Per me è una grandissima emozione arrivare al secondo posto in classifica, – ci racconta Giuliano Minutella – sono stati mesi di duri allenamenti sulle Madonie, luoghi in cui sono nato e vissuto e sui Nebrodi, montagne dalla mia bella Sicilia che nulla hanno da invidiare a questi splendidi luoghi”. I piloti partivano da Pedavena e hanno toccato zone precise del Bellunese, Trevigiano e Trentino per tagliare poi il traguardo in Valle di Lamen. Non va dimenticato il patrocinio di tutti i comuni interessati dal passaggio della Provincia di Belluno, della Regione Veneto e del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

