Premiazione Karting Sicilia 2025: Riconoscimento a Vincenzo Campo per il suo impegno internazionale

All’Hotel Federico II di Pergusa (EN), domenica 5 gennaio 2025, si è tenuta la premiazione del Karting Sicilia per le finali dei campionati regionali della scorsa stagione, oltre a vari riconoscimenti sportivi per i protagonisti del karting siciliano.

Il pilota di Castelbuono, Vincenzo Campo, ha ricevuto dal presidente di Karting Sicilia, Gaspare Anastasi, una targa di riconoscimento per il suo impegno nelle gare sia in Sicilia che all’estero, tra cui in Germania. Anastasi ha dichiarato: “Grazie per rappresentare il karting siciliano nel mondo”.

Questo riconoscimento ha un grande valore per la carriera di Campo nel mondo del karting. Sui suoi canali social, Campo ha espresso gratitudine: “Un ringraziamento allo Staff Karting Sicilia, guidato da Gaspare Anastasi, per questo riconoscimento sportivo e per avermi permesso di rappresentare il karting siciliano nel mondo”.