Premio alla letteratura per il Dott. Fabio Capuana

Si è svolta nella serata del 2 agosto, ad Aci San Antonio in provincia di Catania, la prestigiosa Kermesse che ha incoronato le migliori “Eccellenze Siciliane di Cultura-Radio e Televisone”.

La passerella ha visto sfilare anche volti amati della Tv Nazionale tra i quali Michele Cucuzza e tantissimi altri volti noti.

Tra i premiati per la categoria “Letteratura” spicca il nome del Madonita Fabio Capuana.

Per lui la menzione di assoluta rilevanza, scaturisce per il libro che sarà presentato ed uscirà in autunno.

Già analizzato in anteprima assoluta dalla critica, ha suscitato grande interesse ed apprezzamenti dagli addetti ai lavori!