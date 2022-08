“Premio Castelbuono” per l’esperienza missionaria di frate Movida sul Tevere

Ascolta l'articolo

La significativa “missione” del castelbuonese Padre Paolo Fiasconaro sulle banchine del Tevere di Roma negli ultimi sette anni, e’ stata riconosciuta con un premio assegnato da una testata giornalistica locale durante una manifestazione tenuta il primo agosto nel chiostro di San Francesco.

Alla serata, condotta dai giornalisti televisivi Roberto Oddo e Alessandra Costanza, erano presenti il sindaco Mario Cicero, il presidente del Consiglio Comunale Mauro Piscitello, numerose personalità del mondo sociale del paese, giornalisti , uomini di cultura e un numeroso pubblico.

Durante l’evento, con la riprese televisiva di Tele One, sono stati premiati personalità del mondo culturale, sociale e sportivo del paese che si sono distinte per l’impegno costruttivo a favore della collettività locale e non solo e soprattutto per tenere alto il prestigio delle “eccellenze e contaminazioni di castelbuonesita”.

Tra i premiati ha avuto il riconoscimento l’esperienza missionaria del frate Francecano dei Minori Conventuali P.Paolo Fiasconaro, che ha vissuto per sette anni (2014/2021) nelle serate estive sulle banchine del Tevere a Roma per “fare animazione missionaria” tra i due milioni di visitatori che nei tre mesi estivi scendono sulle sponde del fiume per una passeggiata tra i 60 stand espositivi e i 15 ristoranti tematici. Una ricca esperienza iniziata nel 2014, dopo l’elezione al soglio pontificio di Papa Francesco che invitava i preti e i frati ad “uscire” dalle proprie strutture per vivere tra la gente durante i propri momenti di crescita.

Un’altra motivazione che ha spinto padre Paolo a scendere sulle banchine, nella qualità di direttore del Centro Missionario di Roma, è stata quella di far conoscere le Missioni Francescane presenti in 40 nazioni del mondo, con i duemila missionari che vivono negli sterminati luoghi delle povertà e dei disagi sociali in Africa, Asia, America Latina ed Europa.

Da questa esperienza e’ nato un volume dal titolo “FRATE MOVIDA- Mission impossible sulle banchine del Tevere” dove P. Paolo racconta la ricca esperienza dei vari incontri con la gente delle banchine, gli aneddoti, le lunghe conversazioni e il contatto diretto con migliaia di giovani alla ricerca del senso umano e spirituale della propria vita.

Durante la serata e’ stato proiettato il docu-film per la regia di P. Paolo, riprese e montaggio del film-maker di TV2000 Roberto Damiata, che documenta le suggestive immagini del fiume romano, le monumentali muraglie dinanzi all’Isola Tiberina. Il video ha riscosso notevole interesse tra il folto pubblico, mettendo in evidenza le motivazioni dell’esperienza missionaria tra e con la gente della movida che popola l’estate romana sul Tevere.

