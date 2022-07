“Premio miglior Quarara”, consegnato il riconoscimento al ristorante pizzeria Cycas

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Un riconoscimento alla migliore postazione di “quarare” che per qualità dei prodotti, senso dell’accoglienza nei confronti dei visitatori, allestimento scenografico in tema, ha interpretato, a parere di una apposita commissione rimasta segreta e che ha visitato i siti durante la manifestazione, il vero spirito della tradizionale Festa di San Giovanni del 24 giugno.

Particolarmente apprezzato il rispetto del tradizionale utilizzo della legna da ardere sotto la “quarara” che ha dato quella particolare atmosfera tanto cara ai nostri ricordi.

Diverse postazioni sarebbero state meritevoli di un riconoscimento ma il premio messo in palio

(un ottimo piatto di ceramica dipinta a mano realizzato dall’azienda locale “Castelbuono Arte” di Barbara Morisca) é stato assegnato quest’anno alla postazione realizzata dal ristorante pizzeria Cycas.

Un doveroso riconoscimento per quanti, Comune, associazioni, Forze dell’ordine, gruppi spontanei di cittadini, hanno contribuito alla realizzazione della Festa.

Infine un plauso particolare agli organizzatori delle postazioni delle “quarare” per il grande e gravoso lavorio che li ha visti impegnati per diversi giorni nella preparazione degli alimenti da offrire in degustazione.