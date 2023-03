“Premio Paladino di Sicilia” all’Arma dei Carabinieri

Da qualche anno su idea del Direttore Artistico di Castelbuono Jazz Festival, Angelo Butera si è istituito un Premio da consegnare a personalità, imprenditori, politici, istituzioni che operano per il contrasto alla mafia o non hanno mai ceduto ai ricatti del potere mafioso.

Negli anni scorsi questo premio è stato consegnato al Dott Giuseppe Condorelli, Amministratore della Condorelli s.p.a e al Antonio Sig. Cottone, imprenditore che opera nella città di Palermo.

Per l’anno 2023 abbiamo pensato di consegnare il Paladino all’Arma dei Carabinieri della Sicilia come riconoscimento da parte della società civile, per la cattura del latitante Messina Denaro.

Sarà anche l’occasione per ricordare il Maresciallo dei ROS Filippo Salvi che nel 2007 morì in un incidente durante l’indagine per il contrasto alla mafia.

Il Sindaco dichiara che questo momento è importante per la politica, per la società civile, per le istituzioni tutte. Ricordare l’impegno di coloro che ogni giorno operano nel contrasto alla mafia è un dovere, ma principalmente abbiamo l’obbligo di fare memoria e di non dimenticare il nostro passato e la quotidianità che ci coinvolge ogni giorno.

Per tale ragione questo appuntamento riveste un momento importante per la comunità di Castelbuono, ma anche per l’intero comprensorio. Sono state invitate tutte le istituzioni politiche, culturali, sociali e le amministrazioni locali del comprensorio a un dibattito che si terrà giorno 24.03.2023 alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare.

Durante la cerimonia è prevista una riflessione sul “contrasto alla mafia tra azione giudiziaria e impegno culturale”.

Dopo il saluto de Sindaco dibatteranno su questo argomento:

Presidente Commissione Antimafia On.le Antonello Cracolici

Maggiore dei Carabinieri Marco Dal Bello

Dott. Leonardo Agueci già Procuratore Aggiunto presso la Procura del Tribunale di Palermo

Mons. Giuseppe Licciardi Vicario della Cura di Cefalù.

Dopo la consegna del premio, presso il Cine Teatro Astra alle ore 21:00, si terrà lo spettacolo “I Giorni di Giuda-Intervista Marziana, che vedrà sul palco gli attori Carlo D’Aubert che interpreta Francesco Vitale e Marco Feo che interpreta Paolo Borsellino e Giuditta Perriera che introduce lo spettacolo. La regia è di Angelo Butera