Preoccupazione a San Mauro Castelverde. 2 positivi al tampone molecolare, 4 al rapido

Con un video messaggio diffuso su Facebook il sindaco di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla ha comunicato alla cittadinanza maurina che 6 cittadini sono risultati positivi ai tamponi, in particolare 2 certificati da tampone molecolare e 4 da tampone rapido.

Lo stesso sindaco nell’accorato messaggio che riportiamo di sotto ha spronato la cittadinanza al massimo rispetto delle regole. Inoltre attraverso un’ordinanza è stato sospeso il servizio di trasporto pubblico per studenti e probabilmente sarà avviata la didattica a distanza per alcuni alunni.

Una notizia che deve far molto riflettere e soprattutto deve tenere in guardia da atteggiamenti superficiali, l’emergenza purtroppo non è finita e il coronavirus può uccidere.