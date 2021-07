Presentato a Roma il libro FRATE MOVIDA di fr. Paolo Fiasconaro

Il 28 luglio nel salotto Tevere sotto il ponte Cestio di Roma, è stato presentato il libro di fr. Paolo FIASCONARO dal titolo “Frate Movida- Mission possible sulle banchine del Tevere”, edito da Messaggero Padova (192 pagine, euro 14).

Erano presenti numerosi frati, la famiglia MARSILI, organizzatrice dell’Estate romana sul Tevere, tanti turisti e visitatori e l’evento ha riscosso notevole interesse nei media romani e nazionali (12 testate giornalistiche e televisive). La presentazione coordinata dal prof. Giovanni D’ANGELO, docente di religione al liceo Socrate di Roma, si è aperta con la proiezione del docu-film che racconta in sintesi i motivi ispiratori della presenza del Centro Missionario Francescano, il quale per sei anni (2014/19) ogni sera nei tre mesi estivi è stato presente con uno stand espositivo e con la presenza dei frati. L’iniziativa è motivata per vivere tra e con la gente momenti di sano relax e soprattutto per far conoscere le Missioni dell’Ordine e per “fare evangelizzazione” a quanti a migliaia ogni sera scendono sulle banchine del Tevere.

Nella prefazione del libro, il Ministro Generale fr. Carlos A. TROVARELLI afferma che l’esperienza dei frati sulle banchine del Tevere risponde alla mozione n.9 del Capitolo generale del 2019, perché attualizza “nuovi modelli francescani di evangelizzazione e le ispirazioni nate nel cuore dei frati per intraprendere nuove iniziative di vita e di missione”.

Nel libro fr. Paolo racconta la variegata esperienza vissuta tra la gente della movida, la sua proposta originale, gli incontri, gli aneddoti e l’esperienza inusuale per la presenza dei frati in tunica in un luogo laico e fortemente bisognoso di Dio.

I relatori della serata, fr. Agnello STOIA, parroco della basilica di San Pietro e il dottor Vincenzo MORGANTE, direttore di TV2000 e InBlu Radio, hanno evidenziato il significato spirituale dell’esperienza evangelizzatrice dei frati “in missione estiva” e la creatività unita alla semplicità francescana della proposta che è riuscita a riscaldare i cuori di quanti ogni sera, e ancora oggi per il settimo anno, si accostano ai frati per un consiglio o una carezza salutare e spirituale.

Fr. Paolo Fiasconaro

Direttore del Centro Missionario Francescano