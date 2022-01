Presentazione del video della rappresentazione “Quannu Diu s’avia a ncarnari”, realizzata dal gruppo musicale “A Nova Orquestra”

Da un’idea di Gioacchino Cannizzaro e Gabriele Norato

6 gennaio 2022 ore 17.00

sulla pagina FB del Museo Civico www.facebook.com/museocivico.castelbuono

Il Museo Civico di Castelbuono comunica che il 6 gennaio a partire dalle ore 17.00, sui propri canali social, sarà trasmesso il filmato della rappresentazione dal titolo “Quannu Diu s’avia a ncarnari”, realizzata dal gruppo musicale “A Nova Orquestra”, da un’idea di Gioacchino Cannizzaro e Gabriele Norato.

La rappresentazione, per via delle restrizioni imposte dalla pandemia, si è svolta al Castello dei Ventimiglia a porte chiuse, ed è stata registrata per poter essere condivisa con la comunità.

Si tratta della rievocazione della nascita di Gesù, partendo dall’Annunciazione fino alla visita dei Re Magi, attraverso la riproposizione, in forma musicale e teatrale, di brani della tradizione popolare siciliana del Natale. Nella prima parte il gruppo musicale, due voci narranti e due figuranti alterneranno brani musicali e letture, mentre i due figuranti, che rappresentano San Giuseppe e Maria, si muoveranno lungo il percorso mimando le scene evocate dal canto e dai brani. La seconda parte della rappresentazione si svolgerà all’interno della Cappella Palatina, dove saranno eseguiti alcuni canti tradizionali della novena (adorazione dei pastori). Successivamente sarà rievocata la visita dei Re Magi, che concluderà l’evento. Il gruppo “A nova orquestra”, oggi gestito dalla “Associazione Pippo Mazzola”, con questo progetto ideato per il Museo Civico, celebra dieci anni di attività, nel corso dei quali ha realizzato concerti, manifestazioni, rappresentazioni musicali e teatrali, riproponendo prevalentemente brani tradizionali, sempre interpretati nella loro versione originale, recuperando le sonorità più antiche e autentiche.