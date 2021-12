“Pressione idrica acquedotto a più di 7 bar”. La segnalazione di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la segnalazione di un lettore il quale evidenzia che l’acqua della rete idrica che rifornisce il centro abitato arriverebbe a una pressione troppo alta, al di sopra dei 7 bar

Da qualche mese credo che molti cittadini avranno notato, che l’acqua esce dai rubinetti con una certa pressione. Qualche altro cittadino avrà installato un riduttore di pressione sul contatore appunto per evitare danni. Non ci sono giustificazioni a tal riguardo non è possibile che sulla rete idrica arrivino 7 bar di pressione, sembra che volutamente o per incompetenza qualcuno si diverta ad aprire i serbatoi comunali e ad immettere in rete un flusso d’acqua che genera pressioni elevate.

Ciò danneggia oltre le tubazioni, caldaie, lavatrici, lavastoviglie, provoca la rottura dei flessibili. Oltre ad essere una nuova tassa, perché tutti siamo costretti a installare un riduttore di pressione. La soluzione l’acqua va gestita da persone competenti, e l’erogazione al contatore da parte del comune non deve superare i 3 bar.

Luca Martorana