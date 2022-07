Presso la sala consiliare Cefalù, presentazione Libro di G. BALISTRERI ” L’amore per un padre”

Ascolta l'articolo

DOMANI sera (ore 18), in Sala Consiliare, sarà presentato il libro di G. Balistreri “L’amore per un padre”. Sì tratta di un’interessante e toccante testimonianza di amore per il mare e la pesca, incentrata sull’ammirazione di un figlio per il proprio padre e scritta in un linguaggio-verità, che colpisce per spontaneità e disinvoltura.

È stato già oggetto di riconoscimenti e sarà presentato in tutta Italia: dopo la prima a Porticello (dov’è ambientata la storia), questa di Cefalù è la seconda uscita. Un evento culturale che certo non deluderà e che siamo particolarmente lieti di ospitare. Prof. Antonio Franco (Assessore comunale alla Cultura)