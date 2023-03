Presso la sala P. Lorenzo Marzullo proiezione del film “La bicicletta verde”| 18 marzo

In occasione delle attività organizzate per il mese di Marzo dedicate alla Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione Comunale, la Biblioteca Comunale e il Centropolis, propongono la visione del film “La Bicicletta Verde” di Haifaa Al- Mansour, la prima regista donna in una nazione in cui le sale cinematografiche sono vietate e dove alla popolazione femminile è vietato anche guidare e andare in bicicletta.

Un film profondo e audace che per i temi trattati ha anche ottenuto il patrocinio di Amnesty Italia. Racconta con una rivoluzionaria semplicità la storia avvincente di una bambina saudita che sfida le tradizioni imposte dalla sua cultura, cercando ostinatamente di conquistare un diritto civile, tra i tanti che le sono negati, quello appunto di andare in bicicletta. Un’occasione per riflettere sulle condizioni femminili e sulle tante limitazioni a cui sottoposte le donne saudite e degli altri paesi del Medio Oriente.

L’appuntamento è per Sabato 18 Marzo alle ore 17.30 nella sala Padre Lorenzo Marzullo, ex Badia.

Il Centro Polis, La Biblioteca comunale, l’Amministrazione