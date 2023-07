Presso l’atrio della Badia presentazione del libro “Il giro della trottola” di Francesco Licciardi

Martedì 1 agosto 2023, alle ore 19.00, nell’Atrio del Monastero Santa Venera (ex Badia, Via Roma), alla presentazione del libro “Il giro della trottola” di Francesco Licciardi.

Il romanzo si legge piacevolmente, sia per l’uso del registro linguistico colloquiale, sia per il pregevole ricorso, da parte dell’autore, alla struttura sintattica della nostra lingua siciliana. Va anche detto che le pagine del romanzo coinvolgono emotivamente il lettore, in particolare quelle in cui l’autore riporta gli aneddoti a lui raccontati dai propri nonni Ciccio e Vincenzina, come pure quelle in cui egli tratteggia, con notevole estro artistico, diverse scene di vita paesana, nella Sicilia del secondo dopoguerra, caratterizzate dalle difficoltà di ordine economico e dai tanti problemi connessi: la povertà dilagante, la piaga della disoccupazione e, di contro, la grande e generalizzata forza di reazione alla malasorte e la viva speranza che la situazione sociale possa migliorare con l’impegno e il contributo di tutti. A calamitare e a tenere desta l’attenzione del lettore contribuisce sicuramente anche il racconto dell’assassinio di Giovannino, che crea sgomento in tutta la comunità di Roccalone, il piccolo paese dove si svolgono tutte le vicende narrate. C’è da evidenziare, infine, che l’epilogo del romanzo denota quanto sia faticosa la ricerca della verità, che quasi mai corrisponde a ciò che può sembrare, a prima vista, la soluzione più reale ed evidente.

Il Consiglio di Biblioteca