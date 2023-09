Presso l’ex Chiesa del Monte a Castelbuono l’evento “Sanità negata che fare? Condizioni e prospettive sulle Madonie”

Il Circolo del Partito Democratico di Castelbuono è lieto di invitare all’evento pubblico “SANITÀ NEGATA: CHE FARE? CONDIZIONI E PROSPETTIVE SULLE MADONIE”, che si terrà SABATO 23 SETTEMBRE p.v. alle ore 17.30 presso l’Ex Chiesa del Monte a Castelbuono (PA).

Il diritto alla salute è garantito e tutelato dalla Costituzione della Repubblica (art.32). Tuttavia il carattere pubblico della sanità, soprattutto territoriale e di prossimità, ha subito negli ultimi anni profondi tagli e ridimensionamenti, costringendo sempre più i cittadini a doversi rivolgere per visite medico-specialistiche al settore privato, onde evitare tempi di attesa troppo lunghi per cure fondamentali.

Inoltre, la presenza di presidi sanitari sul territorio, soprattutto dopo il picco pandemico, è stata notevolmente ridotta e ne ha risentito anche il settore della medicina di base.

Nelle Madonie, tutte queste problematiche e disagi sono amplificati dalle distanze a cui i cittadini devono fare fronte per recarsi presso i luoghi di visita e cura; diversi reparti e presidi ospedalieri, inoltre, sono a rischio chiusura a causa dello spopolamento delle aree interne e i mutati criteri di assegnazione di risorse statali sulla base del principio delle prestazioni mediche erogate.

Da non sottacere, infine, il fenomeno del “turismo” o delle “migrazioni” in ambito sanitario, in esponenziale aumento, per cui il cittadino preferisce spostarsi in altre Regioni italiane per usufruire e beneficiare di cure migliori.

Di queste criticità, delle opportunità da ripristinare e delle soluzioni per rendere nuovamente pubblico il diritto alla salute, godibile senza diseguaglianze personali e territoriali, parleremo con diversi esponenti del nostro Partito e rappresentanti istituzionali quotidianamente impegnati anche su questo fronte.

Sarà dato spazio al dibattito in sala con quanti, tra cittadini e operatori sanitari, vogliano intervenire sul tema.

Di seguito il programma:

Introduce e modera:

Luciana Cusimano, Coordinatrice del Circolo PD di Castelbuono

Saluti istituzionali:

Marcello Catanzaro, Sindaco di Isnello – Coordinamento Circolo PD, Politiche sovracomunali

Annalisa Genchi, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Servizi alla persona del Comune di Castelbuono

Interverranno:

Franco Gervasi, Responsabile del Dipartimento Salute del PD Federazione di Palermo

Daniele Tumminello, Sindaco di Cefalù – Distretto sanitario n.33 Cefalù

Pietro Macaluso, Sindaco di Petralia Soprana – Distretto sanitario n.35 Petralia Sottana

Dibattito

Conclusioni:

On. Mario Giambona, Deputato regionale PD

Ai fini di una più puntuale raccolta dati sul fenomeno e per potere elaborare proposte e suggerimenti, invitiamo a compilare e sottoporre ai propri conoscenti il seguente questionario, compilabile in maniera del tutto anonima al seguente link https://forms.gle/dhvHD8fY6r4Yv1av7

La Coordinatrice, Luciana Cusimano