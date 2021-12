Prestigioso riconoscimento dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arte Marziale al M° Giuseppe Glorioso: cintura nera 7° Dan “Motu Proprio”

Da oltre 45 anni il M° Giuseppe pratica una disciplina sportiva lontana anni luce dai riflettori delle pay-tv, del gossip e degli ingaggi da capogiro e quando si parla di karate a Cefalù e in tutta la Sicilia il nome del M° Giuseppe è sinonimo di passione, dedizione, disponibilità, professionalità e competenza.

La “A.S.D. Dojo karate-do Shotokan di Cefalù” e la “A.S.D. Dojo karate-do Funakoshi” di Campofelice di Roccella, da lui dirette, sono importanti luoghi di sana crescita per giovani e giovanissimi e fucina di talenti impegnati in gare nazionali ed internazionali.

Il Maestro dal 2005 fa parte anche dello staff federale regionale e il riconoscimento ricevuto lo stimola ad un maggior impegno e dedizione in questa meravigliosa disciplina che va oltre quella “puramente” sportiva.

Il M° Glorioso esprime un cordiale ringraziamento al dott. Domenico Falcone, Presidente nazionale Fijlkam, per la gratificazione ricevuta e al Presidente settore karate regione Sicilia, dottor Giovanni Mallia, per la fiducia in lui riposta e per le tante opportunità ed occasioni di crescita offerte.