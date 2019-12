Prima irruzione “moderatamente” polare nel week end. Previste nevicate sulle Madonie

A poche ore dall’evento i modelli meteo sembrano confermare quella che sarà la prima vera irruzione artica di questo mite inverno 2019.

Chiariamo però che non si tratterà di un evento simile alla discesa polare che si verificò circa un anno fa nei primi giorni di gennaio 2019, tuttavia assisteremo ad un sensibile calo termico e a partire dagli 800 mt, potranno verificarsi nevicate diffuse che imbiancheranno i paesi delle alte Madonie come Geraci Siculo, San Mauro Castelverde, Petralia, Gangi. A piano Battaglia sono previste temperature diversi gradi sotto lo zero.

Nel dettaglio, la fase clou del maltempo inizierà nella tarda mattinata di sabato 28 dicembre con piogge diffuse e nevicate dapprima a quote superiori ai 1000 mt, man mano nella serata la quota neve si abbasserà al di sotto.

Il freddo più intenso raggiungerà i nostri territori nelle prime ore di domenica 29 dicembre quando la quota neve si attesterà nell’intorno degli 800 mt con lo zero termico previsto a poco più di 900 mt di quota. Il freddo e la fase perturbata caratterizzerà anche la giornata di lunedì 30 dicembre, tuttavia il tempo è previsto in sensibile miglioramento a partire dal pomeriggio-sera.