Pro Loco Castelbuono: iniziative per la promozione turistica post pandemia

In previsione della Sicilia zona bianca a partire dal 21 giugno, si dà notizia del primo di una serie di incontri mirati tendenti alla promozione turistica di Castelbuono post pandemia.

Per Noi, Pro Loco, fare è ciò che si promette, è raccontare storie autentiche che “sanno di buono”, è scoperta, incontri e ricordi.

Il nostro obiettivo è anche quello di dare supporto agli Operatori turistici nell’organizzazione di un viaggio a Castelbuono.

L’impegno sarà massimo nel consigliare la migliore soluzione alle loro richieste, nel concretizzare le loro aspettative in un momento in cui l’offerta turistica è in costante evoluzione per un turismo sempre più esigente, sempre più responsabile e alla ricerca di emozioni da trasformare in ricordi.

La Pro Loco accoglierà giovedì 17 giugno un gruppo formato da 12 agenti di viaggio del nord Italia interessati a conoscere Castelbuono ed il suo centro storico.

E’ stata e continua ad essere una consuetudine quella di invitare e dedicare tutto il tempo necessario a tour operator, agenzie, guide ed accompagnatori turistici che, soprattutto in questo periodo, ricominciano a programmare gli itinerari sui territori per la corrente stagione.

L’obiettivo che ci si propone è quello di far vivere e raccontare agli agenti i nostri luoghi, a presentare loro i partner di lavoro e a sorprenderli con nuove idee e spunti per la loro programmazione turistica.

Riteniamo che questa strategia sia ancora oggi uno degli strumenti più incisivi ed efficaci per convincere un buyer della bontà ed affidabilità di un prodotto turistico che Castelbuono sa offrire in maniera egregia.

Superfluo sottolineare che tutto avverrà rispettando le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali dettate il 29 maggio u.s. dal Ministero della Salute.



Saranno assistiti dalla nostra associata Manuela Cicero, guida abilitata.

Degusteranno i nostri prodotti tipici presso il ristorante Vecchio Palmento il cui gestore, Antonio Cicero, è da tempo un socio Pro Loco.

Eventuali ulteriori opportunità saranno offerte, a rotazione, alle attività enogastronomiche che ci onorano della loro affiliazione.