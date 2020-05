Pro Loco, “Coronavirus: quali turisti a Castelbuono?”

Tanti di noi avranno letto e sentito che le raccomandazioni di molti Stati Esteri sono concordi nello scoraggiare di passare le vacanze in Italia e, quindi, in Sicilia.

Secondo molti esperti quello del turismo dell’estate del 2020 sarà un turismo di prossimità, prevalentemente regionale.

Si parte dal presupposto che alcune soluzioni di vacanze saranno più colpite e senza dubbio svantaggiate dal distanziamento sociale richiesto. Saranno molto probabilmente scelte soluzioni che potranno consentire più sicurezza. E’ possibile, quindi, che vengano scelte case vacanze, B&B, strutture comunque all’aperto perchè stare in famiglia sarà più rassicurante.

In attesa, quindi, delle disposizioni governative sulla mobilità regionale e generale, la Pro Loco intende fornire utili notizie che possano orientare i visitatori e dare il proprio contributo alla promozione ed informazione turistica del nostro territorio. Con la preziosa collaborazione di due volontarie del servizio civile universale (Arianna D’Anna e Antonella Gennaro), ha completato l’aggiornamento ed il miglioramento delle sezioni del sito ufficiale (prolococastelbuono@libero.it) relativamente a “dove alloggiare” e “dove mangiare”.

Chi si collegherà al sito avrà la possibilità, quindi, di conoscere tutte le strutture ricettive di Castelbuono (alberghi, B&B, case vacanze, agriturismi, appartamenti turistici per affitti brevi).

Ogni struttura è stata georeferenziata (Maps), corredata da foto e dai contatti relativi. Identici dati sono state inseriti per tutte le attività enogastronomiche.

I visitatori avranno così un quadro completo delle attività ricettive e gastronomiche di Castelbuono e potranno pianificare da casa un loro progetto di vacanze.

Saranno sicuramente di loro aiuto anche le altre sezioni del sito contenenti le informazioni sui nostri monumenti, sulle nostre chiese, sul nostro ormai collaudato servizio di assistenza ed accoglienza turistica, con proposte di itinerari turistici storico-monumentali e naturalistici.

A breve sarà aggiornata ed integrata anche l’ulteriore sezione dei “numeri utili”.

In detta sezione saranno parimenti date informazioni su tutte le attività commerciali, di ristoro, artigianali, di servizi esistenti (banche, autonoleggi, artigiani, officine, rifornimenti di carburanti, medici, farmacie etc.). Il nostro potenziale visitatore potrà avere, quindi, la sicurezza di giungere in una località ben strutturata nella quale trascorrere le proprie vacanze in tutta serenità e sicurezza.

Invitiamo, infine, tutti i titolari del settore turistico a visionare il nostro sito, a controllarne i dati ed a contattare la Pro Loco (3896893810) nel caso in cui dovessero riscontrare delle inesattezze.