Progetto Osservatorio Astronomico Monte Mufara. Il Comune di Petralia Sottana propone la convocazione di un tavolo di discussione 

In seguito ai comunicati e alle lettere pervenute nelle ultime settimane da diversi enti e associazioni, il Comune di Petralia Sottana propone la convocazione di un tavolo di discussione per fare chiarezza sulle ultime azioni messe in campo dal governo regionale e dai soggetti istituzionali madoniti, per individuare una via di dialogo e di convergenza fra tutte le posizioni emerse negli ultimi mesi con l’unico vero fine di salvaguardia e sviluppo del nostro territorio.

Riconoscendo la valenza scientifica dell’opera e, altresì, l’importanza della tutela dell’ambiente e le normative ad essa connessa, si ritiene che vada ricercata una via comune di risoluzione della situazione di stallo che si è venuta a creare, che tenga conto delle osservazioni pervenute dalle comunità locali.

Assessore Gaetano Rizzitello, Comune di Petralia Sottana