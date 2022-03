Progetto Pupa: portare bellezza là dove c’era| shooting fotografico all’ex Albergo Milocca

Ascolta l'articolo

Il progetto Pupa nasce dalle menti creative di due artisti siciliani, l’hair-stylist Sergio Castiglia milanese di adozione e la Stilista Giusi Cusimano che vive e opera nella centralissima P.za Margherita a Castelbuono.

I due creatori cercano di raccontare i sentimenti che li hanno accompagnati durante i mesi della terribile Pandemia. La modella è Clelia Cusimano, castelbuonese che incarna perfettamente il ruolo a lei assegnato. Pupa diventa un progetto ambizioso che tenta di portare la bellezza dove non c’è, o dove c’era, e adesso non c’ è più.

Il primo appuntamento di Pupa è la realizzazione dello shooting fotografico a cura dell’artista Valentina Minutella, all’interno del fatiscente ex Albergo Milocca, da meta di lusso a luogo di devastazione, e ancor più a bomba ecologica nel cuore del parco delle Madonie.

Pupa diventa allora monito per aprire le ali e per cercare di far rinascere un luogo che ha sentito, visto e assaporato bellezza e felicità. Pupa è la fase della metamorfosi, del lavoro invisibile, dell’energia che si sviluppa dalla trasformazione. Prima di ogni cosa siamo “pupe”, lavoro, investimento, tensione immobile.

Pupa ha I’obiettivo di diventare uno stile di vita, è una battaglia interiore in un momento di grande turbamento mondiale, di ansie e frustrazioni. Vuole tentare di buttare via la pesante corazza che ci circonda e darci nuovi stimoli per liberarci in volo come leggere farfalle.