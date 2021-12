Prorogata fino al 22 dicembre la chiusura dell’ala inagibile del plesso San Paolo

Con ordinanza n. 166\21 il sindaco ha disposto l’ulteriore chiusura di un’ala della scuola elementare San Paolo dall’11 dicembre al 22 dicembre 2021 per consentire l’ultimazione dei lavori di ripristino delle parti dell’edificio danneggiate per via dell’allagamento notturno che si è verificato l’1 dicembre.

Con detta chiusura dunque continua il regime di doppio turno di orario scolastico per la totalità degli alunni che frequentano il plesso San Paolo per via dell’attuale indisponibilità delle classi presenti nell’edificio inagibile.