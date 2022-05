Pubblicati due nuovi libri sul Jazz a cura del Maestro Michele Mazzola

Ascolta l'articolo

Edizioni Musicali Eufonia ha pubblicato due nuovi libri sul Jazz a cura di Michele Mazzola

Come lo stesso Maestro Mazzola dichiara l’obiettivo di questo libro non è quello di essere un “tradizionale” metodo di studio per sassofono o clarinetto jazz, poiché ne esistono già di eccellenti in commercio.

Tra una lezione e l’altra è venta fuori una raccolta di studi jazzistici in grado di accompagnare gli alunni di discipline musicali in un viaggio immaginario nell’universo del jazz, fornendo loro la possibilità di approcciarsi ad un mondo sonoro nuovo, intriso di generi e stili diversi”. 15 brani originali con Qr Code per il download dell’esecuzioni e delle basi, maggiori info qui: https://www.edizionieufonia.it/product-category/camera/