Quando un sindaco scherza col fuoco. Le polemiche sulle sue recenti affermazioni in Consiglio comunale

La politica del sindaco, almeno fino a qualche tempo fa, era fatta dal predicare bene, questo secondo i suoi sostenitori, razzolare male invece a parere dei suoi oppositori.

Adesso non più. A scatenare il putiferio di polemiche è stato il recente incendio pericolosamente innescatosi, non sappiamo con dolo o con colpa, in contrada Santa Lucia e, grazie al cielo, subito sedato.

Infatti, l’opposizione compatta ha voluto meglio capire le dinamiche dell’incendio.

Castelbuono in Comune ha portato la questione con urgenza in Consiglio comunale, chiamando a riferire il sindaco. La Costituente ha documentato lo stato dei luoghi e ha trascritto sulla propria pagina FB la dichiarazione del sindaco in Consiglio in merito all’accumulo di rifiuti in contrada Santa Lucia (dichiarazione riportata per intero in basso), il circolo PD ha commentato la famigerata dichiarazione che è suonata come lo scoppio di un secondo incendio.

Le foto del sopralluogo scattate nell’area investita dalle fiamme mostrano, in tutta evidenza, una discarica a cielo aperto nei fondi di appartenenza del comune, con pericolosissimi accumuli di serratura, sfalci e rottami vari, come carcasse di motorini.

Tutti noi, però, ricordiamo le ordinanze sindacali che obbligano i cittadini a tenere puliti i propri fondi per evitare il rischio incendi.

E qui sta il predicare bene, cui si diceva all’inizio.

Ma invece di dare l’esempio, la pubblica amministrazione se ne frega altamente e fa come se i propri campi infestati fossero esentati dai rischi incendi.

Qualcuno avrà notato che l’area cimiteriale ancora nel bel mezzo di agosto era ancora ricolma di paglia secca e ciò dimostra come l’amministrazione stia a razzolare davvero male.

Ma quel predicare bene delle ordinanze adesso non c’è nemmeno più.

Il sindaco ha giustificato la propria negligenza in Consiglio comunale con queste parole:

“… sul discorso, così lo chiariamo una volta per sempre, dell’area che c’è dietro la chiesa di Santa Lucia che viene utilizzata da sempre, da quanto mi ricordo io, io faccio il consigliere comunale dal 1985, da allora, da allora, nel ’92, poi facendo l’assessore nel ’94, da sempre, se qualcuno che fa attualmente ancora politica non se li ricorda perché purtroppo non ha mai avuto prontezza nel dare risposta alla gente, perché allora c’era l’assessore Cicero che risolveva tutti i piccoli problemi, perciò quando c’era un problema che qualcuno doveva tagliare sfalci di potatura si rivolgeva all’assessore Cicero, l’assessore Cicero doveva trovare la soluzione dove portare gli sfalci di potatura perché ancora l’impianto di compostaggio “un l’avievamu tanni”, poi abbiamo avuto l’impianto di compostaggio, oggi l’impianto di compostaggio “chiuri”, quell’area da sempre, da sempre è stata utilizzata per accumulo di sfalci di potatura da sempre.”

Tali affermazioni sono gravi e dimostrano che il sindaco non comprende il suo ruolo e quello della pubblica amministrazione.

Il ruolo della pubblica amministrazione è quello di dare l’esempio ai cittadini e il ruolo del sindaco è quello di invertire la rotta se un’amministrazione non è corretta.

L’attuale sindaco è consigliere dal 1985 e amministra ininterrottamente dal 1993. Con i suoi anni di anzianità è diventato il padre padrone della politica castelbuonese permettendosi ogni acrobazia politica in barba a qualsiasi alleato o opposizione.

Però adesso vuole giustificarsi addossando ad altri, felicemente pensionati, questa prassi pericolosissima di abbandono di rifiuti.

Sono passati decenni e l’attuale sindaco non ha mai risolto la questione dell’abbandono dei rifiuti.

Poteva accadere un’enorme disgrazia ai danni di Castelbuono e solo perché al sindaco faceva comodo, come da lui stesso ammesso, risolvere problemi spicci di qualcuno o della pubblica amministrazione in un modo in cui a tutti i normali cittadini non è invece consentito.

Ragioni il sindaco sul pessimo esempio che sta dando a tutti i suoi cittadini.