Questa sera alle ore 22.00 in piazza Castello “Il Cunto di Sant’Anna”

Oggi, 26 luglio alle ore 22, in Piazza Castello a Castelbuono, in occasione dei festeggiamenti di Sant’Anna, avrà luogo Il Cunto di Sant’Anna scritto per l’occasione da Salvo Piparo con le musiche originali del Maestro polistrumentista Michele Piccione.

Prima della performance teatrale il paese sentirà i canti e le preghiere delle donne di Castelbuono, tramite un sistema di filodiffusione, canti curati dall’ antropologo castelbuonese Angelo Cucco.

IL CUNTO DI SANT’ANNA

Di e con Salvo Piparo

Musiche originali eseguite da Michele Piccione

Preghiere curate da Angelo Cucco

produzione Associazione Culturale KLEIS

La festa principale di Castelbuono è quella in onore della patrona Sant’Anna. Festa di grande reunion popolare, che unisce la tradizione alla devozione, ponendosi al centro delle innumerevoli manifestazioni che il Comune di Castelbuono è solito organizzare.

Un racconto di straordinaria bellezza, una invocazione alla Santa, Madre di Maria, e madre di ogni devoto.

Si aspetta questo giorno con sacrale attesa e una profonda e sentita partecipazione.

Il culto è noto a tutti, e il teschio, sapientemente avvolto in strati di cotone, viene portato in processione ogni anno, tra le preghiere degli astanti e l’incedere della maestosità di tutte le celebrazioni.

Salvo Piparo, cuntista affermato, autore di innumerevoli invocazioni legate proprio ai santi patroni e alle tradizioni tutte, scriverà in occasione della Festa di Sant’Anna, un cunto dedicato alla Patrona, che reciterà ai piedi del Castello, immerso nella folla dei devoti.

Giorno 26 è costellato da una miriade di affollatissime celebrazioni eucaristiche sia in cappella sia nella chiesa della Santissima Trinità. Anche i pellegrinaggi sono continui: è un giorno di riflessione e preghiera in cui Castelbuono si stringe attorno alla Santa Patrona.

Il cunto di Salvo Piparo alla Santa sarà il culmine di una giornata speciale, quella del 26 luglio, data in cui le voci delle donne di Castelbuono si sentiranno in tutto il paese, tramite la filodiffusione, richiamando così l’intera cittadinanza, come un muezzin, cominciando a evocare Sant’Anna, patrona e madre misericordiosa, per richiamare i fedeli tra le vie e i campi di tutta Castelbuono.

Ingresso libero