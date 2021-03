Questa sera Consiglio comunale aperto sul Manifesto per il Teatro Le Fontanelle

E’ in programma per stasera alle ore 19:00 un Consiglio Comunale aperto. Unico punto all’ordine del giorno sarà il Manifesto sul Cine Teatro Le Fontanelle. Il Consiglio comunale è stato richiesto nei giorni scorsi dal gruppo di minoranza Castelbuono in comune.

Eccezionalmente la seduta in sessione ordinaria si svolgerà nella Sala conferenze del Museo Francesco Minà Palumbo. Solo 38 persone, prenotatesi precedentemente, potranno assistere dal vivo.

A tutti coloro che non potranno essere autorizzati a partecipare in presenza a causa del superamento del suddetto limite, verrà inviato un apposito link. Sarà comunque consentita la possibilità di intervenire in videoconferenza.

I cittadini potranno assistere attraverso il canale Youtube dedicato oppure direttamente su questa pagina.