Raccolta Differenziata nelle Madonie: i comuni promossi, bocciati e rimandati

Sono stati diffusi i dati sulla raccolta differenziata dei comuni siciliani per il periodo gennaio-settembre 2019.

In generale, i comuni madoniti dimostrano un calo di risultati come percentuale di raccolta differenziata subendo un arretramento in classifica rispetto al primo rilevamento del 2019. Vediamo nei dettagli.

Comuni promossi

A guidare la classifica dei comuni madoniti è ancora una volta Cerda che è riuscita ad invertire il proprio andamento dai pessimi risultati nel lontano 2017 quando all’epoca registrava uno scarsissimo 3,24%. Tuttavia, Cerda dimostra una flessione rispetto al dato precedente, passando dal 33° posto generale con il 75,1% all’ 82° posto con il 70,4%.

Nel gruppo di alta classifica solo Isnello e Pollina migliorano i dati rispetto all’ultimo rilevamento, con Isnello che continua la propria scalata sia in classifica generale sia tra quella speciale tra i comuni madoniti. Non così Pollina, a lungo regina delle Madonie che adesso rincorre al quarto posto nella classifica speciale delle Madonie.

La grande vincitrice morale a questa tornata è invece Aliminusa che entra nel gruppo dei promossi superando finalmente la fatidica soglia del 65%. Ottimo anche il risultato di Lascari che seppure con una leggerissima flessione di raccolta differenziata si piazza al secondo posto della classifica speciale ed entra tra i primi 100 in quella generale.

Classifica Comuni Promossi

82° Cerda con il 70,4% (1° parziale 2019: 33° con il 75,1%, 2018: 127° con il 55,6%, 2017: 359° con il 3,24%);

98° Lascari con il 67,7% (1° parziale 2019: 103° con il 67,9%, 2018: 107° con il 60,3%, 2017: 112°° con il 50,56%);

99° Isnello con il 67,6% (1° parziale 2019: 119° con il 66,2%%, 2018: 142° con il 53%, 2017: 78° con il 58,28%);

107° Pollina con il 66,7% (1° parziale 2019: 116° con il 66,3%%, 2018: 43° con il 69,2%, 2017: 61° con il 60,63%);

119° Alimena con il 65,8% (1° parziale 2019: 100° con il 68,5%%, 2018: 126° con il 55,7%, 2017: 199° con il 30,6%);

120° Aliminusa con il 65,7% (1° parziale 2019, 115° con il 64,4%, 2018, 56° con il 67,5%, 2017, 87° con il 57,75);

Comuni Rimandati

Tra i comuni rimandati (fascia compresa tra il 55% e il 65%), i grandi risultati li ottengono Montemaggiore, Collesano e Gratteri con un deciso balzo in avanti sopra il 60%, benino anche Caltavuturo che registra una leggera crescita. Il disastro invece lo compie Sciara con il crollo dallo splendido 72,3% al modestissimo 59,8%, male ma non malissimo per Blufi e Valledolmo con leggerissime flessioni. Male anche Castelbuono che scende sotto soglia 60% portandosi al terzultimo posto nella fascia dei comuni rimandati.

Classifica Comuni Rimandati

133° Blufi con il 64,2% (1° parziale 2019: 136° con il 64,6%, 2018: 142° con il 53%, 2017: 204° con il 29,04%);

147° Valledolmo con il 62,4% (1° parziale 2019: 141° con il 64,2%, 2018: 164° con il 58,9%, 2017: 203° con il 29,33%);

148° Montemaggiore Belsito con il 62,4% (1° parziale 2019: 186° con il 60,1%, 2018: 133° con il 52,6%, 2017: 92° con il 54,55%);

159° Collesano con il 61,3% (1° parziale 2019: 213° con il 56%, 2018: 158° con il 50,4%, 2017: 213° con il 27,08%);

160° Scillato con il 61,3% (1° parziale 2019: 201° con il 58,1%, 2018: 141° con il 55,6%, 2017: 263° con il 17,85%);

162° Gratteri con il 60,9% (1° parziale 2019: 237° con il 52,4%, 2018: 141° con il 55,6%, 2017: 263° con il 17,85%);

174° Sciara con il 59,8% (1° parziale 2019: 61° con il 72,3%, 2018: 367° con il 13,3%, 2017: 381° manca dato percentuale);

176° Castelbuono con il 59,7% (1° parziale 2019: 179° con il 60,5%, 2018: 117° con il 58,4%, 2017: 93° con il 54,48%);

181° Caltavuturo con il 58,5% (1° parziale 2019: 209° con il 57%, 2018: 180° con il 45,7%, 2017: 255° con il 19,54%);

190° Castellana Sicula con il 57,9% (1° parziale 2019: 192° con il 59,3%, 2018: 234° con il 43,3%, 2017: 287° con il 15,02%);

Comuni Bocciati

Si riduce di poco il gruppo dei comuni madoniti bocciati (perché in fascia inferiore al 55%), infatti passa da dieci a nove dopo i buoni risultati ottenuti da Gratteri.

Tra quelli bocciati ma volenterosi, abbiamo innanzitutto Cefalù che segna all’attivo ben nove punti percentuali, seguita da Gangi con un +7%, Geraci Siculo con un +5% e Alia con un misero +2%.

Crescono anche le Petralia con il sorpasso di Sottana ai danni di Soprana. Bocciati e e bocciatissimi rimangono San Mauro e Polizzi ma soprattutto Campofelice che chiude la classifica con un rosso di sette punti percentuali.

Classifica Comuni Bocciati

233° Cefalù con il 52,6% (1° parziale 2019,: 252° con il 50,8%, 2018: 234° con il 43,3%, 2017: 287° con il 15,02%);

245° Gangi con il 50,8% (1° parziale 2019: 289° con il 43,4%);

250° Geraci Siculo con il 50,1% (1° parziale 2019; 277° con il 45,2%);

259° San Mauro Castelverde con il 48,9% (1° parziale 2019: 256° con il 49,4%);

271° Alia con il 47% (1° parziale 2019: 280° con il 44,5%);

272° Petralia Sottana con il 46,8% (1° parziale 2019: 285° con il 43,9%);

275° Petralia Soprana con il 46,2% (1° parziale 2019: 285° con il 44%);

294° Polizzi Generosa con il 42,5% (1° parziale 2019; 293° con il 42,6%);

311° Campofelice di Roccella con il 39,6% (1° parziale 2019: 266° con il 46,8%).