“Recovery Plan”, i sindaci Cicero e Brandaro scrivono a senatori e deputati siciliani

Il Sindaco di Castelbuono Mario Cicero e il Sindaco di Naro Brandara Maria Grazia Elena, promotori del Gruppo dei Sindaci, che insieme ad altri colleghi del Sud Italia, hanno costituito una rete di Sindaci che oggi supera i 300 comuni. Lo scopo di questa iniziativa è quello di chiedere al Governo Nazionale maggiore attenzione sugli investimenti e le procedure che si vogliono portare avanti per utilizzare i fondi del “Recovery Plan”.

Per creare un’adeguata attenzione, su tale argomento, con la nota che si allega in copia e il relativo documento abbiamo coinvolto i deputati, i senatori della Repubblica Italiana eletti in Sicilia e gli europarlamentari qui di seguito elencati:

Eletti alla Camera

M5S Adriano Varrica, Valentina D’Orso, Antonio Lombardo, caterina Licatini, Davide Aiello, Azzurra Cancelleri, Filippo Perconti, Rosalba Cimino Angela RaffaFrancesco d’Uva, Antonella Papiro, Santi Cappellani, Simona Suriano, Luciano Cantone, Gianluca Rizzo, Maria Marzana, Filippo Scerra, Leonardo Salvatore, Giorgio Trizzino, Roberta Alaimo, Vittoria Casa, Giuseppe Chiazzese, Piera Aiello, Dedalo Cosimo Gaetano Pignatone, Michele Sodano, Vita Martinciglio, Alessio Villarosa, Andrea Giarrizzo, Giulia Grillo, Maria Laura Paxia, Eugenio Saitta, Maria Lucia Lorefice, Paolo Ficara.

F.I Francesco Scoma, Matilde Siracusano, Giusi Bartolazzo, Antonino Minardo, Stefania Prstigiacomo.

PD Carmelo Miceli, Daniele Cardinale, Pietro Navarra, Fausto Raciti.

LEGA Alessandro Pagano, Carmelo Lo Monte.

FRATELLI D’ITALIA Maria Carolina Varchi, Carmela Bucalo.

LIBERI E UGUALI Erasmo Palazzotto, Ettore Guglielmo Epifani.

Eletti al Senato

M5S Steni Di Piazza, Loredana russo, Grazia D’Angelo, Pietro Lorefice, Franco Mollame, Gaspare Marinello, Tiziano Drago, Nunzia Catalfo, Giuseppe Pisani, Antonella Campagna, Vincenzo Santangelo, Cinzia Leone, Fabrizio trentacoste, Mario Michele Giarrusso, Barbara Floridia.

F.I Renato Schifani, Gabbriella Giammanco,

LEGA Giulia Bongiorno,

Fratelli D’Italia Raffaele Stancanelli

PD Valeria Sudano

Italia Viva Davide Faraone

LIBERI UGUALI Pietro Grasso

EUROPARLAMENTARI Francesca Donato, Annalisa Tardino, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Giuseppe Milazzo, Raffaele Stancanelli, Luca Cannata, Ignazio Corrao.

Si allega la lettera inviata ai deputati e senatori e il documento