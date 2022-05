Referendum Giustizia: la Consulta giovanile di Castelbuono apre il dibattito

Ascolta l'articolo

REFERENDUM GIUSTIZIA: appuntamento al 3 giugno alle ore 19.

Nel fermento di questi caldi giorni di campagna elettorale che ci accompagnano verso il giorno delle amministrative, previste il 12 giugno, poco o nulla si è detto a riguardo dei referendum sulla Giustizia. Eppure nello stesso giorno i cittadini italiani dovranno esprimersi su ben cinque quesiti.

È per questa ragione che la Consulta Giovanile di Castelbuono presenta un “confronto di opinioni sui temi al centro del referendum del 12 giugno 2022”.

Data la complessità e lunghezza dei quesiti sui quali saremo chiamati ad esercitare il nostro diritto al voto, ci mostriamo sensibili ad una chiara informazione al riguardo, nella speranza che si possa arrivare alle urne in modo responsabile, serio e consapevole.

Ecco i cinque temi sui quali verteranno i referendum:

1)SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI;

2) INCANDIDABILITA’ PER I POLITICI CONDANNATI;

3) MODIFICHE SULLA CUSTODIA CAUTELARE;

4)VALUTAZIONE DELL’OPERATO DEI MAGISTRATI;

5) CRITERI E REQUISITI DI ELEZIONE DEL CSM;

Anche se i quesiti sono cinque, è comunque possibile scegliere di votare per uno Solo o alcuni di questi. Infine, per essere valido, ogni quesito dovrà raggiungere una soglia di partecipazione dell’elettorato (il c.d. quorum) pari al 50% degli aventi diritto al voto. In caso contrario, resteranno in vigore le norme preesistenti, a prescindere dal risultato delle preferenze espresse.

L’incontro si terrà Venerdì 3 Giugno alle ore 19:00, in Aula Consiliare. Vi aspettiamo numerosi!

P.S. Per chi si fosse perso il confronto di venerdì scorso dal titolo: “Valorizzare il potenziale delle nuove generazioni. Quali idee per i giovani?” può recuperarlo al seguente link: https://youtu.be/j-K48rdKZtE