Riaperto il transito in A20. Stamattina il tragico incidente in cui ha perso la vita un automobilista

Ascolta l'articolo

A causa di due gravi incidenti autonomi, chiusa stamane per qualche ora la tratta tra Castelbuono e Cefalù sulla A20

Due incidenti autonomi stamattina hanno messo per qualche ora in ginocchio la circolazione sulla Messina-Palermo. Si sono verificati nel giro di un’ora nei differenti sensi di marcia, rendendo di fatto inagibile i percorsi e richiedendo interventi urgenti per i quali è stata disposta d’urgenza la chiusura del tratto stradale tra Cefalù e Castelbuono, in entrambe le direzioni.

Il primo dei due si è verificato alle 06.40 circa in direzione Messina, all’interno della galleria Carbonara (al km. 161): un furgone Iveco che trasportava animali ha preso fuoco autonomamente, causando il blocco della circolazione. Nel secondo, a pochi chilometri di distanza dal precedente ma nella carreggiata in direzione opposta, sono rimasti invece coinvolti una Fiat Punto e un mezzo pesante alle 07.40 circa, causando anche la morte del conducente dell’autovettura.

I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma hanno richiesto la necessaria chiusura della tratta. Alle 10.16 è stata rimossa l’uscita obbligatoria a Cefalù e riaperto il transito in direzione Messina, mentre la circolazione in direzione Palermo è tornata regolare dalle ore 13.00 in poi.