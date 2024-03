Riaprono al pubblico gli Itinerari della Cattedrale e l’Osterio Magno di Cefalù

Il prossimo 16 marzo riapriranno per i visitatori gli Itinerari della Cattedrale e l’Osterio Magno di Cefalù (PA). Tutto è pronto per accogliere coloro che da ogni parte del mondo ogni anno visitano la Cattedrale in tutta la sua bellezza, le sue Torri e i suoi Tesori, il Museo Diocesano e il Chiostro.

Dopo un periodo di pausa ripartono i percorsi di visita alla Basilica voluta da Ruggero II. Un’esperienza emozionante che permetterà di godere della bellezza unica della Cattedrale della cittadina normanna, ammirare lo straordinario panorama sui tetti della città, conoscere il Tesoro custodito all’interno del Museo Diocesano con oltre un centinaio di manufatti di singolare bellezza.

I percorsi di visita, per il quarto anno consecutivo premiati da Tripadvisor con il premio Travellers’ Choice, sono curati dalla Società Cooperativa Sociale “Il Segno” che quest’anno ha arricchito l’offerta con alcune novità che scoprirete lungo il percorso.

Tra queste la possibilità di vivere un tour virtuale all’interno della Cattedrale grazie ai nuovissimi visori per la realtà aumentata.

I visitatori potranno scegliere:

-l’Itinerario Rosso comprendente la visita completa partendo dalle Torri e dai Tetti del lato Sud della Basilica, recarsi nella Sacrestia, ammirare il Tesoro e la particolare e suggestiva “vista” che si gode da esso e continuare per giungere all’interno del Palazzo Vescovile con la sua Cappella, sino al meraviglioso Chiostro Canonicale;

– l’Itinerario Blu che permette la visita delle Torri e dei Tetti del lato Sud e godere del panorama unico sulla splendida Piazza Duomo, sui tetti del centro storico che si estende fino al blu del mare da una parte e verso l’imponente Rocca dall’altro;

– l’Itinerario Verde che comprende il percorso dalla Sacrestia al Chiostro Canonicale.

I tre itinerari anche quest’anno permetteranno la visita dell’Osterio Magno, il palazzo di grande pregio storico-artistico che si trova lungo Corso Ruggero, tradizionalmente considerato la Domus Regia, l’antica residenza di Re Ruggero II. All’apertura il 16 marzo e fino al 12 maggio sarà possibile visitare al suo interno la mostra “Trame e Colori per la Liturgia”.

Gli itinerari saranno visitabili tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Tutte le informazioni sulle visite, gli orari, gli eventi speciali e le altre iniziative potranno essere consultate sul sito ufficiale www.visitduomocefalu.it dove sarà possibile anche l’acquisto dei ticket di ingresso e la prenotazione in pochi click della fascia oraria desiderata per la visita.