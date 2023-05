Riccardo La Placa dell’I. C. di Petralia Soprana alle finali nazionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo

(16/05/2023) Petralia Soprana – Piccole eccellenze crescono a Petralia Soprana. È il caso di Riccardo La Placa, studente di seconda media dell’Istituto Comprensivo, che ha partecipato alle finali nazionali della XIII edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo ottenendo un ottimo risultato.

La matematica, si sa, è una disciplina ostica per gli studenti ma non per Riccardo ha superato tutte le fasi eliminatorie previste dal concorso, organizzato dall’Accademia Italiana per la promozione della Matematica «Alfredo Guido», ad iniziare da quelle locali di Istituto, per continuare con quelle di Area regionale classificandosi primo assoluto e quindi approdare alle nazionali che si sono tenute a Palermo lo scorso 14 maggio presso l’Università.

Le prove, alle quali hanno partecipato più di 250 mila studenti a livello nazionale, erano divise per categoria ed hanno coinvolto le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria, tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado e le classi 1e, 2e e 3e della Scuola Secondaria di 2° grado.

Soddisfatta la prof.ssa di matematica Maria Forestieri che ha seguito in tutte le fasi Riccardo La Placa al quale sono anche arrivati i complimenti del dirigente scolastico Sergio Picciurro, della referente del progetto Anna Maria Ferrara, dell’assessore all’istruzione Giovanna Cerami e dal sindaco Pietro Macaluso.