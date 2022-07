Rientrano al Museo Mandralisca due importanti dipinti

Ascolta l'articolo

Lo scorso 29 luglio, sono rientrati alla Fondazione Mandralisca, dopo un lungo periodo presso il Centro Regionale per il Restauro, due dipinti: “Salvator Mundi” (di autore ignoto, coll. Cirincione) e “Natura morta con uccelli (bifacciale attribuito a G.D. Osnago, coll. Mandralisca). Ad accompagnarli la Prof.ssa Antonella Tumminello, coordinatrice del Restauro, e la Dr.ssa Serena Cimino (restauratrice del primo dipinto), che sono stati accolti dal Conservatore del Museo, Dr. Vincenzo Cirincione, e dall’Assessore comunale alla Cultura con delega alla Fondazione Mandralisca, Prof. Antonio Franco. Un particolare ringraziamento va al Comandante della Polizia Municipale, Dr. Giuseppe Casalicchio, per aver assicurato la necessaria scorta armata per le opere.