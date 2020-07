Riceviamo e pubblichiamo di seguito la segnalazione da parte di un residente della zona di contrada Portella il quale lamenta lo stato di abbandono di rifiuti maleodoranti all’altezza della zona in cui sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza della frana di contrada Liccia. In basso le foto che mostrano non di certo un bel biglietto da visita per i tanti villeggianti forestieri che frequentano la zona.