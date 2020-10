Rimodulazione CdA Centro Polis. La nota del presidente Concetta Fiasconaro e dell’Amministrazione comunale

La nota del Presidente del Centro Polis Dott.ssa Concetta Fiasconaro

Sono notizie appena pubblicate quelle su alcune rimodulazioni dell’Istituzione.

Desidero manifestare, a titolo personale nonché del C.d.A. che ho l’onore di presiedere, i ringraziamenti al consigliere Andrea Dispenza e al direttore Lorena Sferruzza. – il dott. Andrea Dispenza, che ha rassegnato le dimissioni per motivi professionali, ha mostrato, all’interno del C.d.A. un impegno ed una partecipazione efficaci.

Gli auguriamo una brillante carriera, certa che lui potrà rappresentare, nel lavoro e nella vita, le sue ottime qualità. – ringrazio la dott.ssa Lorena Sferruzza, per aver svolto in questi anni il ruolo di direttore del Centro Polis in modo encomiabile. Abbiamo condiviso insieme metodi, scelte ed attività di programmazione con l’unico e superiore obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e monumentale, materiale e immateriale, della nostra comunità.

La ringrazio per la sua determinazione e per la sua disponibilità, e ancor di più per aver accettato, dopo le sue dimissioni da direttrice per motivi personali e professionali, la nostra richiesta di restare a far parte del C.d.A. a testimonianza di quella continuità che insieme al nuovo direttore – che in lei troverà un valido supporto – vogliamo rafforzare con rinnovato entusiasmo.

Ringrazio infine, augurandogli buon lavoro, il dott. Rosario Mazzola per aver accettato la nomina di direttore del Centro Polis da parte del Sindaco. Con lui abbiamo già avviato un intenso confronto sulle future attività istituzionali da mettere in atto, certi che la sua esperienza nel mondo del giornalismo e della promozione culturale possano rappresentare un valore aggiunto per la nostra Istituzione. E lieti di ritrovare in lui un vero amante della comunità castelbuonese e della sua identità.



La nota dell’Amministrazione comunale

Il Centro Polis di Castelbuono istituzione culturale istituita il 23.10.2020 con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale, monumentale dei privati, in questi anni, ha portato avanti varie attività, dando lustro alle strutture da loro gestite e ai progetti già avviati.

Il Direttore del Centro Polis dott.ssa Lorena Sferruzza nominato nel 2017, ha svolto il suo incarico con professionalità e determinazione.

Il 14.10.2020 per sopraggiunti impegni professionali ha presentato le dimissioni.

Il Sindaco ringrazia la dottoressa Sferruzza per l’impegno profuso in questi anni e comunica che rimarrà impegnata all’interno del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Dott Dispenza Andrea il quale rassegna le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Centro Polis, per motivi di lavoro in Piemonte

Il ruolo di Direttore del Centro Polis viene affidato al Dott. Mazzola Rosario, giornalista, impegnato negli anni nella valorizzazione culturale e promozionale in diversi ambiti della vita sociale del paese.

Al Direttore e al Consiglio di Amministrazione nuovi gli auguri di un proficuo lavoro, consapevoli che questa istituzione culturale, sempre di più, assumerà nei prossimi anni un ruolo fondamentale per valorizzare la storia e la cultura della Nostra Castelbuono.

La lettera di dimissioni della dott.ssa Lorena Sferruzza