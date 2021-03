Rinnovata la convenzione tra la Diocesi e la coop Il Segno per la gestione dell’Itinerarium Pulchritudinis

È stata sottoscritta la convenzione tra la Diocesi di Cefalù e la Cooperativa Sociale Il Segno per la gestione degli itinerari di visita della Cattedrale di Cefalù.

Si ripropone così l’impegno della cooperativa per rendere fruibile, in tutta la sua bellezza, l’Itinerarium che negli ultimi due anni ha accolto diverse migliaia di visitatori da tutto il mondo.

“Grazie alla rinnovata fiducia accordataci dal Vescovo, animato da vivo e autentico amore per il nostro territorio, confidiamo di poter regalare un “segno” di speranza in questo drammatico periodo di pandemia – ha dichiarato la Presidente della Cooperativa Maria Rosa Cipriano -. Vogliamo farlo con incessante impegno, perché possiamo costruire e consolidare una realtà che sia in grado di offrire opportunità di lavoro e di inclusione sociale, contrastando il profondo buio di questi giorni con l’abbagliante “luce” della Bellezza. La Bellezza dei luoghi, la Bellezza dell’arte, la Bellezza dei gesti, la Bellezza della vita!”.

Dopo mesi di chiusura, nonostante la pandemia, la cooperativa ha continuato a lavorare in questi mesi per essere pronta a riaprire le porte ai visitatori ed offrire un percorso di visita migliorato e rinnovato garantendo la massima sicurezza.

“L’Itinerarium rappresenta, un segno concreto di rinascita, una nuova primavera, ancora di più in questo tempo di pandemia, non solo quella del virus ma anche quella sociale e lavorativa che ha colpito e continua a colpire i nostri territori – ha affermato il Vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante -. Sono orgoglioso di questi giovani che nonostante l’incertezza del tempo che stiamo vivendo, lavorano ogni giorno per essere pronti a ripartire per far conoscere al mondo la Bellezza della nostra Cattedrale e dei suoi tesori”.