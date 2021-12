Si comunica alla cittadinanza che le vaccinazioni previste per giorno 16 dicembre presso l’ASP poliambulatorio di Sant’Antonino sono rinviate a data da destinarsi. L’emergenza di positivi sulle alte Madonie ha impegnato gli operatori sanitari in quella zona. Per eventuali comunicazioni si prega di contattare l’ASP di riferimento.

L’Amministrazione